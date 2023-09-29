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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду, Мане и Брозович – в основе «Аль-Насра» на игру против «Аль-Таи»

29 Сентября 2023 • 17:21 Комментировать
Аль-Таи
0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
1-й тайм

Пятничным вечером в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» принимает звёздных оппонентов из столичного «Аль-Насра». Менее чем за час до встречи команды назвали свои составы.

«Аль-Таи»: Брага, Альнахли, Бауэр, Роко, Кассем, Семеду, Мохаммед, Мисиджан, Менса, Кордя, Дуганджич;

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Алавжами, Лапорт, Теллес, Брозович, Аль-Хайбари, Талиска, Отавио, Мане, Роналду.

Напомним, что на данный момент гости из Эр-Рияда идут на пятом месте первенства и отстают от первой строчки, которую занимает «Аль-Иттихад», лишь на три очка. Хозяева идут ближе к концу турнирной таблицы - на 12-м месте с семью баллами.

Текстовую трансляцию игры проведёт спортивный портал LiveResult.ru. Стартуем в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду аль-таи Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-ТАИ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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