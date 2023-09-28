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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мусса Дембеле: «Многие футболисты тайно мечтают играть в Саудовской Аравии»

28 Сентября 2023 • 22:11 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Иттифак
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30.09 21:00

Нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле рассказал об интересе игроков к переезду в Саудовскую Аравию.

27-летний француз пополнил ряды саудовского клуба в конце июля на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Лион».

«В карьерном вопросе все люди ориентированы на одну цель – зарабатывать как можно больше. Футболисты – не исключение. Я не ожидал, что приеду в Саудовскую Аравию на столь раннем этапе карьеры, но мало кто мог предположить, что здесь окажутся Неймар, Криштиану Роналду, Джордан Хендерсон и другие звёзды. У меня много друзей-футболистов, которые говорили мне, что хотели бы приехать сюда. Многие игроки тайно мечтают выступать в Саудовской Аравии», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Мусса Дембеле Аль-Иттифак
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ИТТИФАК
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