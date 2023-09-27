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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил мировой рекорд — португалец не проиграл в 1001 матче

27 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:3
Аль-Ахли Джидда
окончен

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом, который не проиграл в 1001 матче в карьере.

Как сообщает сайт IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики), победа «Аль-Насра» над «Аль-Ахли» (4:3) стала 1001 матчем, в котором Роналду не проиграл. Отмечается, что Роналду стал первым в мире футболистом, преодолевшим эту отметку. На счету 38-летнего игрока 776 побед и 224 ничьи.

В нынешнем сезоне португальский бомбардир принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Сентября 2023 в 21:36
ВелИк!.. хе..
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