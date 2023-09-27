Роналду установил мировой рекорд — португалец не проиграл в 1001 матче

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом, который не проиграл в 1001 матче в карьере.

Как сообщает сайт IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики), победа «Аль-Насра» над «Аль-Ахли» (4:3) стала 1001 матчем, в котором Роналду не проиграл. Отмечается, что Роналду стал первым в мире футболистом, преодолевшим эту отметку. На счету 38-летнего игрока 776 побед и 224 ничьи.

В нынешнем сезоне португальский бомбардир принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором пяти результативных передач.