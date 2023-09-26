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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар прокомментировал новость, что он хочет уволить тренера «Аль-Хиляля»

26 Сентября 2023 • 08:02 Комментировать

Звезда саудовского «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал новость о том, что он якобы требует отставки главного тренера команды Жорже Жезуша.

«Полный бред. Хватит верить подобным слухам. Это фейковые новости. Прошу журналистов прекратить делать это. Таким образом ко мне проявляется неуважение», - оставил бразильский нападающий сообщение в социальных сетях.

Неймар стал игроком «Аль-Хиляля» в летнее трансферное окно. Саудовский клуб заплатил за него французскому «ПСЖ» 90 миллионов евро. За новую команду нападающий сыграл три матча и сделал две результативные передачи.

Неймар начал командовать в «Аль-Хиляле» - бразилец хочет уволить тренера Жезуша

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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