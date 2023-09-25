«Аль-Наср» без Роналду забил 5 мячей в кубковом матче

В борьбе за выход в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» противостоял «Охуду». Криштиану Роналду сегодня не попал в заявку, но и без него фаворит в этой паре легко победил. Садио Мане уже в дебюте заработал пенальти и реализовал его. На 45-й минуте Конрад Михаляк вернул интригу в матче, здорово сыграв после выхода один на один с вратарем.

Победным стал гол Секо Фофана с дальнего расстояния, и голкипер пропустил мяч под рукой. Алекс Теллес с левого фланга доставил мяч к воротам, и набежавший Андерсон Талиска головой вколотил мяч в сетку. В концовке Айман Яхья добил мяч в пустой угол после рикошета от ноги защитника, а Мешари аль-Немер легко забил гол после грубой ошибки голкипера на выходе - 5:1.

«Охуд» - «Аль-Наср» - 1:5 (1:1)

Голы: Мане (пен.), 16 - 0:1; Михаляк, 45 - 1:1; Фофана, 62 - 1:2; Талиска, 73 - 1:3; Яхья, 81 - 1:4; аль-Немер, 86 - 1:5.