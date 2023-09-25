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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пока Роналду отдыхал, экс-игрок «Ахмата» забивал, а «Аль-Наср» разделывался с «Охудом» в Кубке Короля

25 Сентября 2023 • 23:02 Комментировать

«Аль-Наср» в 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии играл в гостях с «Охудом».

Голы: Мане, 16, с пенальти (0:1), Михаляк, 45+ (1:1), Секо Фофана, 62 (1:2), Талиска, 73 (1:3), Айман Яхья, 81 (1:4), аль-Наджи, 86 (1:5).

В предшествовавшем матче «Аль-Наср» встречался в пятницу в Премьер-лиге Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» из Джидды. В той игре всего было забито семь голов, шесть из которых оказались на счетах известных в Европе футболистов. За «Аль-Наср» дубли оформили Роналду и Талиска, за «Аль-Ахли» отличились Кесси, Марез и аль-Бурайкан. Вот вам и саудовский футбол со звёздами немалой величины. Как можно вычислить, «Аль-Наср» добился тогда победы со счётом 4:3.

«Охуд» выступает в Йело-лиге – во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. Эта команда имела больше дней для отдыха перед очной встречей с «Аль-Насром». В своём предыдущем матче «Охуд» играл в прошлый вторник с «Аль-Батеном» и потерпел поражение 1:3. Итак, кубковый поединок. Криштиану Роналду не принял в нём участие, к разочарованию многих его поклонников. Плотный график у «Аль-Насра», поэтому Луиш Каштру позволил отдохнуть 38-летнему пятикратному обладателю «Золотого мяча». Но не только ему – ещё Брозовичу.

Понятно, что «Аль-Наср» и так должен был расправляться с соперником явно более низкого класса. В начале игры команды обменялись офсайдами, когда были попытки выходов один на один. В районе четверти часа игры счёт оказался уже открыт. Абдуррахман аль-Хайбари, находясь в своей штрафной площади, завалил Абдуррахмана Гариба на газон за пределы поля. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а Садио Мане реализовал пенальти низом в левый угол, вратарь здесь совсем не угадал (0:1).

До перерыва Мане несколько раз пытал счастье в левой части чужой штрафной площади, куда он входил с опасными для «Охуда» намерениями. У гостей было много прострелов и с другой стороны, в основном это заканчивалось блокировками и угловыми. Реальные моменты пошли в конце тайма. Лапорт и Белькебла вполне могли забивать со второго этажа, но направляли мяч выше створа. Кроме того, «Аль-Наср» допустил два выпада Кондрада Михаляка. Помните, был такой легионер в «Ахмате»? Так вот, в первом случае он парашютом перебросил мяч через Навафа аль-Акиди и сравнял счёт (1:1). Во втором случае гостям повезло – где-то с линии штрафной Михаляк пробил рядом со штангой.

После перерыва всё стало на круги своя. «Аль-Наср» сделал то, что и должен был сделать. На 62-й минуте Секо Фофана дальним ударом поразил левый угол – Кабус пропустил мяч под рукой (1:2). На 73-й Талиска замкнул в ворота подачу Алекса Теллеса с левого края (1:3). На 82-й Айман Яхья отправил мяч в ближний угол после удара аль-Ганнама и рикошета от соперника (1:4). Ну и, наконец, на 86-й выход один на один реализовал аль-Наджи, проткнувший мяч мимо Кабуса и пославший его в пустой створ (1:5). Во втором тайме «Аль-Наср» просто раздавил своего оппонента и прошёл в 1/8 финала Кубка Короля. Теперь есть все основания ожидать Роналду 29 сентября в матче Премьер-лиги Саудовской Аравии против «Аль-Таи».

Кирилл Иванцов

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Кубок Короля Аль-Наср Эр-Рияд Охуд
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