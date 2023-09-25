Легенда «Челси» Джон Терри может получить работу в Саудовской Аравии. Как сообщает Sports Zone, 42-летний Терри может стать спортивным директором в клубе «Аль-Шабаб».

В настоящий момент Терри работает в академии «Челси». Ранее известный в прошлом футболист был членом тренерского штаба в «Астон Вилле» и «Лестере».

Отметим, что после семи туров «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Ближайший матч команда проведёт 29 сентября – против титулованного «Аль-Хиляля».

Стоит сказать, что саудовские клубы в последние месяцы активно приглашали известных футболистов и тренеров.