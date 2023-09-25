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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар начал командовать в «Аль-Хиляле» - бразилец хочет уволить тренера Жезуша

25 Сентября 2023 • 11:58 Комментировать

Звездный форвард «Аль-Хиляля» Неймар недоволен главным тренером команды Жорже Жезушем, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

После матча азиатской Лиги чемпионов против «Навбахора», в котором бразилец не отметился голевыми действиями, наставник подверг критике южноамериканца в раздевалке. Это крайне не понравилось Неймару, и он обратился к руководству клуба с требованием отправить в отставку специалиста.

Боссы «Аль-Хиляля» уже провели встречу с Жезушем и предупредили его о возможных последствиях конфликта.

Неймар перешел в саудовский клуб в летнее трансферное окно. «Аль-Хиляль» приобрел игрока у «ПСЖ» за 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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