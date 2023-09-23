​Поигравший в Саудовской Аравии Канчельскис сопоставил прежние и нынешние зарплаты

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, который в своё время поиграл в «Аль-Хиляле», оценил нынешний уровень зарплат в Саудовской Аравии.

«Конечно, это несопоставимые числа», - сказал Канчельскис, комментируя информацию о том, что Малком в «Аль-Хиляле» получил оклад в 18 миллионов евро за сезон.

По словам Канчельскиса, раньше зарплаты в Саудовской Аравии были значительно ниже.

«Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз. В общем, на порядок меньше», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Андрей Канчельскис представлял «Аль-Хиляль» в далёком 2003 году.