​Вейга со смартфоном ждал Роналду около раздевалки

В пятницу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». После игры в социальных сетях появилось видео, на котором футболист «Аль-Ахли» Габри Вейга со смартфоном пришёл к раздевалке «Аль-Насра». Сообщается, что испанец ждал Криштиану Роналду, чтобы сделать совместное фото.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счётом 4:3. Криштиану Роналду стал автором двух забитых голов.

Отметим, что в летнее трансферное окно Габри Вейга перешёл в «Аль-Ахли» из «Сельты». Трансфер стал обсуждаемым, поскольку перспективный игрок уже в 21 год решил отправиться в Саудовскую Аравию.

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