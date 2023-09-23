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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не попал в пустые ворота с двух метров

23 Сентября 2023 • 13:59 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:3
Аль-Ахли Джидда
окончен

В субботу «Аль-Наср» проводил матч против «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил быстрый гол и в скором времени мог оформлять дубль. Португалец замыкал прострел с правого фланга, но из пределов вратарской площади, метров с двух умудрился попасть в левую штангу. Ворота при этом были пустыми. 

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счётом 4:3. Криштиану Роналду отметился двумя забитыми голами.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В 27 матчах за клуб звёздный португальский форвард забил 23 гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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andi
23 Сентября 2023 в 14:03
Ну и что не он первый и не он последний.
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