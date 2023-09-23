Роналду не попал в пустые ворота с двух метров

В субботу «Аль-Наср» проводил матч против «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил быстрый гол и в скором времени мог оформлять дубль. Португалец замыкал прострел с правого фланга, но из пределов вратарской площади, метров с двух умудрился попасть в левую штангу. Ворота при этом были пустыми.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счётом 4:3. Криштиану Роналду отметился двумя забитыми голами.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В 27 матчах за клуб звёздный португальский форвард забил 23 гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

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