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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Журналист Морган объяснил, почему Роналду - величайший футболист в истории

23 Сентября 2023 • 12:58 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган в очередной раз высказался о величии португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».

«У Роналду в 38 лет по-прежнему сохраняется мотивация. У него присутствуют желание, драйв и голод после стольких лет в футболе. Вот почему Криштиану для меня величайший в истории», - приводятся слова журналиста в социальных сетях.

Роналду переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. В нынешнем сезоне 38-летний нападающий принял участие в шести поединках Высшей лиги, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пирс Морган Аль-Наср Эр-Рияд
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