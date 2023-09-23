Роналду: «Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Также португалец ответил своим критикам, которые списали его со счетов.

«Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так. Я буду продолжать играть до тех пор, пока не откажут ноги. У меня всё ещё есть многое. Я всё ещё люблю футбол, забивать голы и побеждать. Они говорят, что я закончился, но я всё ещё подтверждаю обратное», – цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» со второй половины прошлого сезона. Перед трансфером в новую команду Криштиану покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.