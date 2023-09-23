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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так»

23 Сентября 2023 • 10:46 Комментировать
Аль-Таи
...
Аль-Наср Эр-Рияд
29.09 18:00

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Также португалец ответил своим критикам, которые списали его со счетов.

«Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так. Я буду продолжать играть до тех пор, пока не откажут ноги. У меня всё ещё есть многое. Я всё ещё люблю футбол, забивать голы и побеждать. Они говорят, что я закончился, но я всё ещё подтверждаю обратное», – цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» со второй половины прошлого сезона. Перед трансфером в новую команду Криштиану покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-ТАИ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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