Роналду - лидер в Саудовской Аравии по системе «гол+пас»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Аль-Ахли» в поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. Примечательно, что 38-летний португалец забивает в пяти матчах подряд местной лиги.

В общей сложности на счету Криштиану девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Роналду является лидером чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

Криштиану перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Роналду высказался о победе «Аль-Насра» со счётом 4:3