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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду - лидер в Саудовской Аравии по системе «гол+пас»

23 Сентября 2023 • 08:25 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Аль-Ахли» в поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. Примечательно, что 38-летний португалец забивает в пяти матчах подряд местной лиги.

В общей сложности на счету Криштиану девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Роналду является лидером чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

Криштиану перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Роналду высказался о победе «Аль-Насра» со счётом 4:3

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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