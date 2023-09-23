Роналду высказался о победе «Аль-Насра» со счётом 4:3

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Ахли» (4:3) в поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Очень рад, что мне удалось отличиться двумя забитыми мячами. Это помогло моей команде одержать победу. Спасибо нашим болельщикам, они оказали нам невероятную поддержку», - оставил сообщение 38-летний португалец в социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху «Аль-Наср» имеет в своем активе 15 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел шесть матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.