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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии

22 Сентября 2023 • 23:52 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Иттифак
30.09 21:00

Полузащитник Джесси Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Английский футболист остаётся свободным агентом с момента ухода из «Ноттингем Форест» по окончании прошлого сезона. Как сообщает в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 30-летний атакующий хавбек тренируется в расположение «Аль-Иттифака». Не исключено, что стороны заключат соглашение. Ключевую роль в принятии итогового решения по Лингарду будет играть рулевой саудовского коллектива Стивен Джеррард.

Напомним, что ранее Джесси Лингард тренировался с «Вест Хэмом», но так и не перебрался в лондонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Джесси Лингард Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ИТТИФАК
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