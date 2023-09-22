Лингард тренируется с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник Джесси Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Английский футболист остаётся свободным агентом с момента ухода из «Ноттингем Форест» по окончании прошлого сезона. Как сообщает в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 30-летний атакующий хавбек тренируется в расположение «Аль-Иттифака». Не исключено, что стороны заключат соглашение. Ключевую роль в принятии итогового решения по Лингарду будет играть рулевой саудовского коллектива Стивен Джеррард.

Напомним, что ранее Джесси Лингард тренировался с «Вест Хэмом», но так и не перебрался в лондонский клуб.