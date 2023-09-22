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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть конкурентов из «Аль-Ахли»

22 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:3
Аль-Ахли Джидда
окончен

В центральном матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии играли «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Уже на первых минутах Криштиану Роналду открыл счет эффектным обводящим ударом. Вскоре он же запустил мяч в штангу, замыкая прострел Талиски. Бразилец и сам был хорош в завершении, буквально с метра отправив мяч в сетку после скидки Эмерика Лапорта. Интригу вернул Франк Кесси, ворвавшись в штрафную и направив мяч мимо голкипера. На 45-й минуте Талиска оформил дубль, пробив в девятку - 3:1.

Рияд Марез сразу после перерыва забил с пенальти, но тут же Роналду разобрался с парой защитников и низом отправил мяч в дальний угол - 4:2. Фирас аль-Бураикан запорол выход один на один. Он же на 87-й минуте забил третий мяч в ворота хозяев, замкнув прострел от Мареза.

4:3 в итоге, команды с 15 очками делят пятое место, отставание от лидера - три балла.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:3Аль-Ахли Джидда
(1:0) Роналду Криштиану4'  
(2:0) Талиска Андерсон17'  
  30'Кесси Франк (2:1)
(3:1) Талиска Андерсон45'  
  50'Марез Рияд (3:2)
(4:2) Роналду Криштиану52'  
  87'Аль-Бураикан Фирас (4:3)
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами АлиЛапорт ЭмерикТеллес АлексАль-Хайбари Абдулла 90' (Аль-Амри Абдулела ( 90') Брозович МарселоТалиска Андерсон  90'Отавио Эдмилсон 77' (Фофана Секо ( 77') Мане Садио  34' 84' (Гариб Абдуррахман ( 84') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Бушайль НавафКассем МохаммедВалид АбдуллаАль-Ганнам ХалидАль-Хассан АлиАль-Наджи Сами
Менди ЭдуарМажраши Али  45'Ибаньес РожерДемирал МерихАльхурайджи Мохаммед 85' (Аль-Джухани Зияд ( 85') Аль-Маджхад Мохаммед 90' (Фахад Аль-Рашиди ( 90') Кесси ФранкМарез РиядВейга Габриэль 66' (Альнабит Сумайхан ( 66') Сен-Максимен Аллан 66' (Аль-Бураикан Фирас ( 66') Фирмино Роберто 85' (Яслам Саад ( 85'  90')
Запасные: Аль-Зубаиди ИбрагимАль-Хамад ФахдАбдо Абдулла IIАль-Асмари Али
22 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Ахли Джидда Аль-Наср Эр-Рияд
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