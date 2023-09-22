Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть конкурентов из «Аль-Ахли»

В центральном матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии играли «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Уже на первых минутах Криштиану Роналду открыл счет эффектным обводящим ударом. Вскоре он же запустил мяч в штангу, замыкая прострел Талиски. Бразилец и сам был хорош в завершении, буквально с метра отправив мяч в сетку после скидки Эмерика Лапорта. Интригу вернул Франк Кесси, ворвавшись в штрафную и направив мяч мимо голкипера. На 45-й минуте Талиска оформил дубль, пробив в девятку - 3:1.

Рияд Марез сразу после перерыва забил с пенальти, но тут же Роналду разобрался с парой защитников и низом отправил мяч в дальний угол - 4:2. Фирас аль-Бураикан запорол выход один на один. Он же на 87-й минуте забил третий мяч в ворота хозяев, замкнув прострел от Мареза.

4:3 в итоге, команды с 15 очками делят пятое место, отставание от лидера - три балла.