Малком отметился быстрым голом, но его «Аль-Хиляль» не смог обыграть аутсайдера

В седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии лидер соревнований, «Аль-Хиляль», гостил у «Дамака», замыкавшего таблицу. Малком открыл счет уже на девятой минуте, но фавориты не смогли развить успех, а на 68-й минуте позволили сопернику отыграться.
1:1, «Аль-Хиляль» рискует упустить первую строчку. Соперник делит второе место с конца.
Протокол игры
|9'Малком Филипе (0:1)
|(1:1) Станчу Николае68'
Зехба Мустафа•Сануси Альхусави•Sultan Faqihi•Чафай Фарук•Аль-Анази Дхари 45'89' (Абдулла Ахмед Аль-Хавсави (89') •Хамед Тарек• 12'Антолич Домагой•Аль-Биши Абдулазиз11' (Заин Ахмед (11'•Аль-Кахтани Абдулла77') •Станчу Николае•Н'Куду Жорж-Кевин•Сисей Ассан
Буну Яссин•Аль-Бурайк Мохаммед65' (Ричард Майкл (65') • 90'Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али90' (Аль-Хамдан Абдулла (90') •Аль-Давсари Нассер46' (Невеш Рубен (46') •Милинкович-Савич Сергей•Канно Мохамед46' (Аль-Шахрани Яссер (46') •Малком Филипе65' (Абдулхамид Сауд (65') •Неймар•Аль-Давсари Салем•Митрович Александар
21 сентября.
Бан пользователя