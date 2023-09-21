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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Малком отметился быстрым голом, но его «Аль-Хиляль» не смог обыграть аутсайдера

21 Сентября 2023 • 20:06 Комментировать
Дамак
1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

В седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии лидер соревнований, «Аль-Хиляль», гостил у «Дамака», замыкавшего таблицу. Малком открыл счет уже на девятой минуте, но фавориты не смогли развить успех, а на 68-й минуте позволили сопернику отыграться.

1:1, «Аль-Хиляль» рискует упустить первую строчку. Соперник делит второе место с конца.

Протокол игры  
Дамак1:1Аль-Хиляль Эр-Рияд
  9'Малком Филипе (0:1)
(1:1) Станчу Николае68'  
Зехба МустафаСануси АльхусавиSultan FaqihiЧафай ФарукАль-Анази Дхари  45' 89' (Абдулла Ахмед Аль-Хавсави ( 89') Хамед Тарек  12'Антолич ДомагойАль-Биши Абдулазиз 11' (Заин Ахмед ( 11'Аль-Кахтани Абдулла 77') Станчу НиколаеН'Куду Жорж-КевинСисей Ассан
Запасные: Маджраши АбдулазизАль-Шаммрани ХассанАль-Махасне МохаммедАль-Шахрани АбдулазизСолан РамзиМунши Бадер
Буну ЯссинАль-Бурайк Мохаммед 65' (Ричард Майкл ( 65'  90') Кулибали КалидуАль-Булаихи Али 90' (Аль-Хамдан Абдулла ( 90') Аль-Давсари Нассер 46' (Невеш Рубен ( 46') Милинкович-Савич СергейКанно Мохамед 46' (Аль-Шахрани Яссер ( 46') Малком Филипе 65' (Абдулхамид Сауд ( 65') НеймарАль-Давсари СалемМитрович Александар
Запасные: Аль-Фарадж СалманАль-Овайс МохаммедАль-Тамбакти ХассанАль-Шехри Салех
21 сентября.

 

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Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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