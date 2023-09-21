Черчесов - о том, что не поехал в Саудовскую Аравию: Есть принципы

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о том, что не принял предложение команды из Саудовской Аравии.

Наставник отметил, что не жалеет о принятом решение, ведь у него есть определённые принципы, так как в то время работал в венгерском «Ференцвароше».

«Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно», - заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент 60-летний специалист находится без работы после того, как он был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».