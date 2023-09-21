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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Это был двойник Неймара» - В Сети отреагировали на ночные прогулки футболиста

21 Сентября 2023 • 11:06 Комментировать

Пользователи социальной сети Х, запрещённой на территории РФ, с юмором восприняли новость о возможных ночных прогулках Неймара в клубе в компании девушек.

 

«Это был двойник Неймара» - пишет пользователь miriamnlira.

«Беги и Зови Шакиру» - заявила luciane.quirino.50, учитывая тот факт, что по некоторым данным, в компании с Неймаром также был замечен и Херард Пике.

«Пусть мальчики будут счастливы» - указывает пользователь marinildeserra в своём комментарии.

 

Неймар выступает в клубе «Аль-Хиляль» после перехода в летнее трансфертное окно. Херард Пике завершил футбольную карьеру в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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