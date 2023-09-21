Неймар отдыхал в ночном клубе с двумя спутницами - его девушка беременна

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», побывал в Испании после матчей квалификационного раунда чемпионата мира – 2026.

Как информирует Infobae, звездный бразилец был замечен в ночном клубе в компании двух девушек. Неймар обнимался и танцевал со своими спутницами.

Возлюбленная бразильца Бруна Бьянкарди, которая ждет от него ребенка, отреагировала на эту новость в социальных сетях. Девушка выразила недовольство поведением Неймара.

Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 90 миллионов евро.