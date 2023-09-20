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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может принять участие в турнире по реслингу

20 Сентября 2023 • 10:42 Комментировать

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может поучаствовать в мероприятии американского промоушена World Wrestling Entertainment. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Благодаря привлечению португальского футболиста лига хочет распространить свое влияние на рынок Саудовской Аравии. Мероприятие запланировано на 4 ноября текущего года. Боссы WWE готовы предложить Криштиану солидное вознаграждение для того, чтобы он посетил турнир.

Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии с января текущего года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти поединках, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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