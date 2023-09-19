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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар устроил конфликт в матче азиатской Лиги чемпионов

19 Сентября 2023 • 07:45 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар вступил в конфликт с игроком «Навбахора» во время поединка стартового тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов.

В одним из игровых моментов бразильский нападающий толкнул соперника и ударил в него мячом, после того, как тот упал. За эти действия Неймар был наказан желтой карточкой.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, что Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из французского «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Нападающий заключил с саудовским клубом трудовое соглашение до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Навбахор Аль-Хиляль Эр-Рияд
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