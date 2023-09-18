Бензема: «Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к становлению лучшего в мире»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема оценил перспективы развития уровня чемпионата Саудовской Аравии. Напомним, француз перебрался в свою команду минувшим летом на правах свободного агента, покинув перед этим мадридский «Реал», за который выступал с 2009 года.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к становлению лучшей лиги планеты. Это произойдёт, когда появится больше игроков мирового уровня. Это будет двигать чемпионат вперёд», – цитирует Бензема Football Tweet.

В чемпионат Саудовской Аравии минувшим летом перешли многие звёзд мирового уровня.