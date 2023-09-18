«Аль-Хиляль» может потерять Неймара

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рискует пропустить поединок против узбекского «Навбахора» в стартовом туре азиатской Лиги чемпионов. Бразилец может не выйти на поле из-за ушиба, полученного в дебютном матче за новую команду.

31-летний южноамериканец перебрался в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в летнее трансферное окно. За его переход руководство саудовского клуба заплатило парижанам 90 миллионов евро. Неймар подписал контракт до лета 2025 года.

Добавим, что на групповой стадии Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» встретится с «Навбахором», «Нассаджи» и «Мумбаи Сити».