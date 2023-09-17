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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду чуть не отправил в нокаут оператора – видео видео

17 Сентября 2023 • 16:10 Комментировать
Аль-Раед Бурайда
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В субботу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии играл против команды «Аль-Раед». По ходу второго тайма «Аль-Наср» заработал право на штрафной удар. Звёздный Криштиану Роналду исполнил удар, но в створ не попал. Пролетев мимо рамки, мяч угодил в голову оператору. На видео видно, что мужчина едва не отправился в нокаут – он с трудом устоял на ногах.

Между тем, в социальных сетях появилась фотография мужчины с огромной «шишкой» на лбу. Поговаривают, что именно этот человек пострадал от сильного удара Роналду, хотя подтверждения этой информации нет.

 

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» со счётом 3:1. Криштиану Роналду забил один из голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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