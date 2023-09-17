В субботу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии играл против команды «Аль-Раед». По ходу второго тайма «Аль-Наср» заработал право на штрафной удар. Звёздный Криштиану Роналду исполнил удар, но в створ не попал. Пролетев мимо рамки, мяч угодил в голову оператору. На видео видно, что мужчина едва не отправился в нокаут – он с трудом устоял на ногах.

Между тем, в социальных сетях появилась фотография мужчины с огромной «шишкой» на лбу. Поговаривают, что именно этот человек пострадал от сильного удара Роналду, хотя подтверждения этой информации нет.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» со счётом 3:1. Криштиану Роналду забил один из голов.