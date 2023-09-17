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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Митрович: «Аль-Хиляль» похож на мадридский «Реал»

17 Сентября 2023 • 13:39 Комментировать

Сербский центрфорвард Александар Митрович высказался о своем переезде из Английской премьер-лиги в саудовский чемпионат, где он выступает за клуб «Аль-Хиляль».

«У меня нет ностальгии по АПЛ, хотя я там провел много лет. Рад, что наконец-то перешел в топ-клуб. «Аль-Хиляль» немного похож на мадридский «Реал». Очень рад быть здесь, хочу выигрывать с командой титулы», - передает слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Александар перешел в «Аль-Хиляль» из лондонского «Фулхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии он провел четыре матча и забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александар Митрович Аль-Хиляль Эр-Рияд
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