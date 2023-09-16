Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить в четвёртом матче подряд

Набравшие ход в последних матчах «Аль-Раед» и «Аль-Наср» встретились в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии. Первый тайм был обоюдоострым, но на 45-й минуте Садио Мане на правом краю штрафной прицельно пробил и открыл счет. Тут же на Мане фол последней надежды, и «Аль-Наср» оказался в большинстве. После перерыва Андерсон Талиска изумительным ударом попал в девятку. В концовке Криштиану Роналду убрал мяч от защитника и сильно послал его в ближний угол ворот - 3:0. Соперник ответил голом престижа с пенальти. Но последнее слово было за знаменитым португальцем, он забил на шестой компенсированной минуте, вот только ВАР отменил гол.
«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место.
Протокол игры
|45'Мане Садио (0:1)
|49'Талиска Андерсон (0:2)
|78'Роналду Криштиану (0:3)
|(1:3) Фузаир Мухаммед89'
Морейра Андре•Аль-Досери Мохаммед• 8'Гонсалес Омар II•Вахиши Бандар• 45'Аль-Юсеф Абдулла66' (Альсубайе Мохаммед (66') •Фузаир Мухаммед•Аль-Беше Мансор•Норманн Матиас65' (Аль-Хаззази Найеф (65') •Собель Яхия75' (Эль-Беркауи Карим (75') •Сауд Амир81' (Лум Мамаду (81') •Тавареш Жулио46' (Аль-Фахад Абдулла (46')
Аль-Акиди Наваф•Аль-Ганам Султан•Алавжами Али85' (Аль-Амри Абдулела (85') • 87'Лапорт Эмерик•Теллес Алекс 84'85' (Кассем Мохаммед (85') •Аль-Хайбари Абдулла57' (Аль-Хассан Али (57') • 59'Брозович Марсело•Мане Садио90' (Аль-Ганнам Халид (90') •Отавио Эдмилсон•Гариб Абдуррахман46' (Талиска Андерсон (46') •Роналду Криштиану
16 сентября.
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