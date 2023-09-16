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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить в четвёртом матче подряд

16 Сентября 2023 • 20:03 Комментировать
Аль-Раед Бурайда
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Набравшие ход в последних матчах «Аль-Раед» и «Аль-Наср» встретились в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии. Первый тайм был обоюдоострым, но на 45-й минуте Садио Мане на правом краю штрафной прицельно пробил и открыл счет. Тут же на Мане фол последней надежды, и «Аль-Наср» оказался в большинстве. После перерыва Андерсон Талиска изумительным ударом попал в девятку. В концовке Криштиану Роналду убрал мяч от защитника и сильно послал его в ближний угол ворот - 3:0. Соперник ответил голом престижа с пенальти. Но последнее слово было за знаменитым португальцем, он забил на шестой компенсированной минуте, вот только ВАР отменил гол.

«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место.

Протокол игры  
Аль-Раед Бурайда1:3Аль-Наср Эр-Рияд
  45'Мане Садио (0:1)
  49'Талиска Андерсон (0:2)
  78'Роналду Криштиану (0:3)
(1:3) Фузаир Мухаммед89'  
   
Морейра АндреАль-Досери Мохаммед  8'Гонсалес Омар IIВахиши Бандар  45'Аль-Юсеф Абдулла 66' (Альсубайе Мохаммед ( 66') Фузаир МухаммедАль-Беше МансорНорманн Матиас 65' (Аль-Хаззази Найеф ( 65') Собель Яхия 75' (Эль-Беркауи Карим ( 75') Сауд Амир 81' (Лум Мамаду ( 81') Тавареш Жулио 46' (Аль-Фахад Абдулла ( 46')
Запасные: Аль-Харби АхмадАль-Джейзани ХамадАльдосари РаканАль-Гамди Ферас
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами Али 85' (Аль-Амри Абдулела ( 85'  87') Лапорт ЭмерикТеллес Алекс  84' 85' (Кассем Мохаммед ( 85') Аль-Хайбари Абдулла 57' (Аль-Хассан Али ( 57'  59') Брозович МарселоМане Садио 90' (Аль-Ганнам Халид ( 90') Отавио ЭдмилсонГариб Абдуррахман 46' (Талиска Андерсон ( 46') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Бушайль НавафВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим Абдулмаджид
16 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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