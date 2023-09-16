Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить в четвёртом матче подряд

Набравшие ход в последних матчах «Аль-Раед» и «Аль-Наср» встретились в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии. Первый тайм был обоюдоострым, но на 45-й минуте Садио Мане на правом краю штрафной прицельно пробил и открыл счет. Тут же на Мане фол последней надежды, и «Аль-Наср» оказался в большинстве. После перерыва Андерсон Талиска изумительным ударом попал в девятку. В концовке Криштиану Роналду убрал мяч от защитника и сильно послал его в ближний угол ворот - 3:0. Соперник ответил голом престижа с пенальти. Но последнее слово было за знаменитым португальцем, он забил на шестой компенсированной минуте, вот только ВАР отменил гол.

«Аль-Наср» выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место.