Жезуш оценил дебют Неймара за «Аль-Хиляль»

Наставник саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался по поводу дебютного поединка за команду бразильского нападающего Неймара. Южноамериканец вышел на замену во вчерашнем поединке против «Эр-Рияда» (6:1) и отметился голевой передачей.

«Неймар по-прежнему остается одним из лучших в мире. В плане техники он показал, что находится на другом уровне. Мы выпустили его на полчаса, поскольку он только вернулся из сборной. Сейчас его мысли о матче азиатской Лиги чемпионов», - передает слова специалиста A Bola.

«Аль-Хиляль» сыграет против «Навбахора» в Лиге чемпионов 18 сентября.