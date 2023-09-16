Неймар прокомментировал дебют за «Аль-Хиляль»

Звездный нападающий Неймар, перешедший этим летом в «Аль-Хиляль», высказался о разгромной победе над «Эр-Риядом» (6:1) в поединке шестого тура чемпионата Саудовской Аравии. В этой встрече он отметился голевой передачей.

«Очень рад своему дебюту. Спасибо нашим фанатам за поддержку», - гласит сообщение форварда в социальных сетях.

«Аль-Хиляль» набрал 16 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт Неймара с саудовский клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансфер обошелся «Аль-Хилялю» в 90 миллионов евро.