Неймар отметился голевой передачей в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Неймар не остался без результативных действий в первом матче за новый клуб.

Бразилец дебютировал в составе «Аль-Хиляля», выйдя на замену на 64-й минуте матча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Спустя всего 19 минут 31-летний форвард ассистировал своему соотечественнику Малкому, установившему на табло счёт 4:0. Встреча завершилась со счётом 6:1. В активе Неймара, что примечательно, уже 12 результативных действий в 11 матчах за клубы и сборную в 2023 году.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляля» в середине августа, перебравшись из «ПСЖ». Стоимость трансфера оценивается в 90 млн евро.