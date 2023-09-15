Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи шестого тура. «Аль-Хиляль» играл дома против аутсайдеров из «Аль-Рияда». Фаворит выиграл первый тайм с перевесом в два мяча после ударов Александра Митровича с пенальти и Яссера аль-Шахрани с игры. После перерыва также не было никакой борьбы, и «Аль-Хиляль» забивал и забивал. Нассер аль-Давсари сделал счет разгромным, также отличился Малком с передачи Неймара, а перед финальным свистком дубль себе в актив записал Салем аль-Давсари. У гостей на 90-й минуте был забит гол престижа - 6:1.
«Аль-Хиляль» с 15 очками вышел на чистое первое место, соперник - делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Митрович Александар30'
|(2:0) Аль-Шахрани Яссер45'
|(3:0) Аль-Давсари Нассер68'
|(4:0) Малком Филипе83'
|(5:0) Аль-Давсари Салем86'
|(6:0) Аль-Давсари Салем90'
|(6:1) Аль-Заган Али 90'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд 33'64' (Неймар (64') •Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Аль-Шахрани Яссер64' (Аль-Давсари Нассер (64') •Милинкович-Савич Сергей•Невеш Рубен80' (Аль-Фарадж Салман (80') •Ричард Майкл64' (Аль-Бурайк Мохаммед (64') •Малком Филипе•Аль-Давсари Салем•Митрович Александар
Кампанья Мартин•Khalid Bin Shuwayyi76' (Аль-Заган Али (76') •Арсланаджич Дино•Mohammed Al Shwirekh63' (Курди Амири (63') •Abdulelah Al Khaibari84' (Abduallah Al-Dosari (84') •Туре Бирама• 21'Abdulhadi Al Harajan63' (Тошка Алин (63') •Мусона Ноуледж• 40'Грэй Андре•Хуанми Мигель• 45'Ндонг Ибраим 34'63' (Mohammed Al-Aqel (63')
15 сентября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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