Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи шестого тура. «Аль-Хиляль» играл дома против аутсайдеров из «Аль-Рияда». Фаворит выиграл первый тайм с перевесом в два мяча после ударов Александра Митровича с пенальти и Яссера аль-Шахрани с игры. После перерыва также не было никакой борьбы, и «Аль-Хиляль» забивал и забивал. Нассер аль-Давсари сделал счет разгромным, также отличился Малком с передачи Неймара, а перед финальным свистком дубль себе в актив записал Салем аль-Давсари. У гостей на 90-й минуте был забит гол престижа - 6:1.

«Аль-Хиляль» с 15 очками вышел на чистое первое место, соперник - делит 14-ю строчку.