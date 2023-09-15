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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

15 Сентября 2023 • 23:07 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
6:1
Аль-Рияд
окончен

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи шестого тура. «Аль-Хиляль» играл дома против аутсайдеров из «Аль-Рияда». Фаворит выиграл первый тайм с перевесом в два мяча после ударов Александра Митровича с пенальти и Яссера аль-Шахрани с игры. После перерыва также не было никакой борьбы, и «Аль-Хиляль» забивал и забивал. Нассер аль-Давсари сделал счет разгромным, также отличился Малком с передачи Неймара, а перед финальным свистком дубль себе в актив записал Салем аль-Давсари. У гостей на 90-й минуте был забит гол престижа - 6:1.

«Аль-Хиляль» с 15 очками вышел на чистое первое место, соперник - делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд6:1Аль-Рияд
(1:0) Митрович Александар30'  
(2:0) Аль-Шахрани Яссер45'  
(3:0) Аль-Давсари Нассер68'  
(4:0) Малком Филипе83'  
(5:0) Аль-Давсари Салем86'  
(6:0) Аль-Давсари Салем90' (6:1) Аль-Заган Али 90'
Буну ЯссинАбдулхамид Сауд  33' 64' (Неймар ( 64') Кулибали КалидуАль-Булаихи АлиАль-Шахрани Яссер 64' (Аль-Давсари Нассер ( 64') Милинкович-Савич СергейНевеш Рубен 80' (Аль-Фарадж Салман ( 80') Ричард Майкл 64' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 64') Малком ФилипеАль-Давсари СалемМитрович Александар
Запасные: Аль-Хамдан АбдуллаДжахфали МохаммедКанно МохамедАль-Овайс МохаммедАль-Тамбакти Хассан
Кампанья МартинKhalid Bin Shuwayyi 76' (Аль-Заган Али ( 76') Арсланаджич ДиноMohammed Al Shwirekh 63' (Курди Амири ( 63') Abdulelah Al Khaibari 84' (Abduallah Al-Dosari ( 84') Туре Бирама  21'Abdulhadi Al Harajan 63' (Тошка Алин ( 63') Мусона Ноуледж  40'Грэй АндреХуанми Мигель  45'Ндонг Ибраим  34' 63' (Mohammed Al-Aqel ( 63')
Запасные: Аль-Аббас СалехАль-Шаммари АбдулрахманАсири АхмадFahad Al Rashidi II
15 сентября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

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Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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