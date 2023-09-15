Неймар первый раз попал в заявку «Аль-Хихяля»

Бразильский новичок «Аль-Хиляля» Неймар впервые попал в заявку своей команды после перехода из «ПСЖ». Звездный нападающий начнет игру с «Аль-Риядом» на скамейке запасных.

Напомним, 31-летний Неймар пополнил состав «Аль-Хиляля» минувшим летом. Саудовский клуб заплатил за футболиста 90 миллионов евро.

Встреча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Риядом» состоится сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 21:00 по московскому времени.

На данный момент «Аль-Хиляль» занимает второе место в саудовской лиге, набрав 13 очков.