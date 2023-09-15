Роналду отреагировал на возвращение в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра» после международной паузы, связанной с матчами национальных сборных. Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с тренировки «Аль-Насра».

«Счастлив вернуться», - написал звёздный 38-летний футболист.

В сентябре Криштиану Роналду сыграл за сборную Португалии против Словакии (победа 1:0). Против Люксембурга (победа 9:0) Роналду не выступил по причине перебора жёлтых карточек.

Следующие матчи в отборе на Евро-2024 сборная Португалии проведёт в октябре.