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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на возвращение в «Аль-Наср»

15 Сентября 2023 • 14:43 Комментировать (1)
Аль-Раед Бурайда
...
Аль-Наср Эр-Рияд
16.09 18:00

Криштиану Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра» после международной паузы, связанной с матчами национальных сборных. Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с тренировки «Аль-Насра».

«Счастлив вернуться», - написал звёздный 38-летний футболист.

В сентябре Криштиану Роналду сыграл за сборную Португалии против Словакии (победа 1:0). Против Люксембурга (победа 9:0) Роналду не выступил по причине перебора жёлтых карточек.

Следующие матчи в отборе на Евро-2024 сборная Португалии проведёт в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Сентября 2023 в 14:52
Странно - а где реакция на 9:0?. Впрочем - не странно.. Хе..
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