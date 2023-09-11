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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гризманн не осуждает футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию за деньгами

11 Сентября 2023 • 20:36 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн высказался о футболистах, которые перебрались в Саудовскую Аравию из-за денег.

«Конечно, я понимаю уехавших туда игроков, ведь там огромные зарплаты. У футболистов хорошие зарплаты, но кто-то хочет обеспечить своих детей и внуков, и мне кажется, что это нормально», — приводит слова Гризманна издание Diario As.

На вопрос о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии футболист заявил, что его целью остается переход в клуб МЛС.

В текущем сезоне 32-летний француз принял участие в трех матчах Ла Лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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