Мане: «Роналду — легенда и великий человек, я рад играть рядом с ним»

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.

По мнению 31-летнего Мане, Роналду является легендарным игроком и великим человеком. Сенегалец отметил, что он очень рад выходить на поле вместе с 38-летним португальцем.

«Криштиану Роналду — легенда и великий человек, я рад играть рядом с ним. Моя семья посоветовала мне приехать в Саудовскую Аравию, тем более что это мусульманская страна», — цитирует Мане One Two.

Напомним, Мане перешёл в «Аль-Наср» минувшим летом из «Баварии». В футболке саудовского клуба сенегальский футболист успел провести шесть матчей, в которых он забил пять голов.