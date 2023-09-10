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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на ужасную трагедию в Марокко

10 Сентября 2023 • 09:07 Комментировать

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с трагедией в Марокко. Землетрясение в этой африканской стране унесло жизни более 2000 человек.

«Мои искренние соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате трагедии. Шлю свою любовь и молитвы всем жителям Марокко в это нелегкое время», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.

Роналду в данный момент выступает на Ближнем Востоке, защищая цвета саудовского клуба «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Криштиану провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил шесть голов и сделал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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