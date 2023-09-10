​Роналду предоставил свой отель в Марокко для пострадавших от землетрясения

Серьезное землетрясение случилось в Марокко, сила толчков достигла 6,8 баллов по шкале Рихтера. Тысячи людей остались без крова над головой, и португальский суперстар Криштиану Роналду не остался в стороне от произошедшего.

Как сообщает испанское издание Marca, Роналду предоставил свой отель в Марракеше для нужд пострадавших, нуждающихся в бесплатном крове на некоторое время. Речь о четырехзвездном отеле, который располагает открытым бассейном, фитнесс-центром, садом и большой террасой.

Напомним, что сборная Марокко по футболу произвела сенсацию на прошедшем в Катаре чемпионате мира, заняв четвертое место.