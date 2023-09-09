Каррера рассказал об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии

Известный итальянский тренер Массимо Каррера признался, что мог возглавить один из саудовских клубов.

«Со мной контактировали пару лет назад, но у меня не было на тот момент возможности приехать туда. В последнее время ко мне не обращались», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год и завоевал с командой золотые медали РПЛ. Кроме того, вместе с ним «красно-белые» стали обладателями Суперкубка России.

После «Спартака» Каррера работал в АЕКе и «Бари», но нигде надолго не задержался.

Сегодня, 9 сентября, состоится матч между легендами «Спартака» и сборной мира, которой будет руководить Каррера и Сёмин. Наставниками «красно-белых» станут Романцев, Дасаев и Черчесов.