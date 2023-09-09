Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Каррера рассказал об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии

09 Сентября 2023 • 14:45 Комментировать

Известный итальянский тренер Массимо Каррера признался, что мог возглавить один из саудовских клубов.

«Со мной контактировали пару лет назад, но у меня не было на тот момент возможности приехать туда. В последнее время ко мне не обращались», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год и завоевал с командой золотые медали РПЛ. Кроме того, вместе с ним «красно-белые» стали обладателями Суперкубка России.

После «Спартака» Каррера работал в АЕКе и «Бари», но нигде надолго не задержался.

Сегодня, 9 сентября, состоится матч между легендами «Спартака» и сборной мира, которой будет руководить Каррера и Сёмин. Наставниками «красно-белых» станут Романцев, Дасаев и Черчесов.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
14:45 · Саудовская Аравия
Каррера рассказал об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии
13:43 · Италия. Серия А
Дзанетти - о трансфере Брозовича: «Для меня «Интер» был важнее любых денег»
09:01 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» оценил вероятность участия саудовских клубов в Лиге чемпионов
08:33 · Саудовская Аравия
Селюк - о «Золотом мяче»: «Роналду отправили на пенсию»
07:46 · Саудовская Аравия
Экс-форвард «Уотфорда» Грэй уехал в Саудовскую Аравию официально
08 Сентября
21:53 · Франция. Лига 1
Экс-хавбек «Рубина» М’Вила может стать одноклубником Карраско
16:33 · Лига чемпионов
​Директор Саудовской лиги высказался на тему возможного участия клубов в Лиге чемпионов УЕФА
14:19 · Саудовская Аравия
​Неймар: «Выиграть чемпионат Саудовской Аравии будет непросто» 1
02:38 · Франция. Лига 1
Неймар: «Чемпионат Саудовской Аравии может превзойти Лигу 1»
02:26 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»
01:18 · Италия. Серия А
Щесны отказал саудовским клубам летом – вратарь хочет продлить контракт с «Ювентусом»
00:48 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас отказался от переезда в Саудовскую Аравию слухи
07 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Родри – о трансферах саудовских клубов: «Европейский футбол находится в проигрышном положении»
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» вернётся за Салахом в январе слухи
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттифак» не смог удовлетворить требования «Манчестер Юнайтед» по Санчо слухи
Все новости