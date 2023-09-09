Селюк - о «Золотом мяче»: «Роналду отправили на пенсию»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на непопадание португальского нападающего Криштиану Роналду в номинацию на «Золотой мяч».

«Роналду сошёл с дистанции. Его переход в Саудовскую Аравию - направление больше в деньги, чем в футбол. Поэтому за португальца мало кто будет голосовать, его отправили на пенсию», - цитирует агента радио «Движение».

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до 2025 года, а заработная плата составляет 200 миллионов евро за сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата страны Криштиану провел четыре матча, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.