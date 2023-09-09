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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-форвард «Уотфорда» Грэй уехал в Саудовскую Аравию официально

09 Сентября 2023 • 07:46 Комментировать

Ямайский нападающий Андре Грэй переехал в чемпионат Саудовской Аравии. 32-летнего футболиста подписал «Эр-Рияд», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Последним местом работы форварда был греческий «Арис», ряды которого игрок покинул на правах свободного агента. До этого Андре долгое время выступал на Туманном Альбион, где защищал цвета «Уотфорда», «КПР», «Лутона», «Брентфорда» и «Бёрнли».

За время, которое Грэй провел в Салониках, он поучаствовал в 40 поединках за «Арис». Нападающий записал себе в актив 13 забитых мячей.

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