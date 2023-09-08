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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Неймар: «Выиграть чемпионат Саудовской Аравии будет непросто»

08 Сентября 2023 • 14:19 Комментировать

В летнее трансферное окно звёздный Неймар перебрался в «Аль-Хиляль». Бразилец считает, что выиграть чемпионат Саудовской Аравии его новой команде будет непросто.

«Я уверен, что выиграть чемпионат Саудовской Аравии будет непросто. Другие команды стали сильнее, у них появились известные футболисты. Это будет очень интересно, и я уверен, что за саудовской лигой будут следить люди», - слова Неймара приводит портал Goal.

После пяти сыгранных туров «Аль-Хиляль» делит место на вершине турнирной таблицы саудовской лиги с клубом «Аль-Таавун». Команды набрали по 13 очков из 15 возможных.

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Неймар Аль-Хиляль
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