В Европе забыли о Роналду: португалец точно не получит «Золотой мяч»

30 октября 2023 года состоится вручение самой главной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча». На неё претендуют 30 игроков. Среди них Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Хвича Кварацхелия… Нашлось место даже новоиспечённым игрокам АПЛ Андре Онана и Йошко Гвардиолу, но нет пятикратного обладателя награды Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о том, почему португалец оказался вне списка 30 игроков мира, претендующих на звание лучшего футболиста планеты.
30 лет назад не выбрали бы и Месси
Изначально журналисты (а именно они выбирали лучшего игрока до 2006 года) могли отдавать свой голос только европейским футболистам, которые выступают в европейских клубах. Поэтому Пеле или ДиегоМарадона никак не могли стать обладателями «Золотого мяча». В 1995-м правило изменили: теперь престижное звание мог получить любой игрок, но было важно выступать в Европе. Нынешний президент Либерии Джордж Веа и бразилец Роналдо этому изменению правил наверняка были рады. Сегодня голосуют не только журналисты, но и главные тренеры, и капитаны национальных сборных. Их выбор может пасть на любого игрока из любого клуба мира. Если бы правила голосования не менялись, то Месси даже технически не смог бы получить награду в этом году.
Впервые за 19 лет не в номинации
Но кто её точно не получит, так это Криштиану Роналду. Впервые за 19 лет португалец не попал в список из 30 номинантов! На прошедшем чемпионате мира португалец в очередной раз вписал своё имя в историю, став пятым игроком и вторым европейцем в истории, выступавшим на мундиале. Единственный европеец до Роналду – Лотар Маттеус, а среди пяти игроков также есть Лионель Месси. Однако свою роковую ошибку Криштиану совершил как раз в разгар чемпионата мира. Он дал известное интервью Пирсу Моргану, чем поставил крест на своей европейской карьере.
Ни один из клубов-грандов в Европе не захотел подписывать Криштиану Роналду после этого интервью. Поэтому португалец положил начало движению на Восток и оказался в Саудовской Аравии. КриштиануРоналду не особо стал церемониться с местными традициями, поэтому в «Аль-Насре» и даже во всей стране начал устанавливать свои правила.
За былые заслуги награду не дают
После переезда в Саудовскую Аравию Роналду, безусловно, положил начало новому витку развития внутреннего чемпионата. Количество звёзд, которые переехали следом за португальцем, это подтверждает. Бесспорно, Криштиану отрабатывает, если уже не отработал, вложения в себя со стороны саудитов. Невероятное внимание и реклама увеличили продажи на телеправа саудовской Про-лиги в семь раз! Да и в игровом плане Роналду выкладывается. После пяти прошедших туров португалец с шестью забитыми мячами является лучшим бомбардиром лиги, а за полгода вместе с «Аль-Насром» сумел выиграть один трофей. Вполне неплохо, но весьма далеко от былых заслуг португальца. Да и свежи ещё в памяти его высказывания. Кроме того, на мундиале, который стал своеобразной лакмусовой бумажкой для выбора номинантов, вылет Португалии в четвертьфинале от Марокко не добавляет вистов Роналду. Отметим, что голкипер марокканской сборной Яссин Буну, выступающий ныне вместе с Криштиану в одной лиге за «Аль-Хиляль», в список 30 номинантов попал.
Криштиану Роналду уже пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Четырежды – будучи игроком мадридского «Реала», один раз – «Манчестер Юнайтед». Но стоило только Криштиану уехать со скандалом из Европы, как его достаточно быстро забыли.
|2017
|«Реал» Мадрид
|120
|2016
|«Реал» Мадрид
|110
|2014
|«Реал» Мадрид
|100
|2013
|«Реал» Мадрид
|100
|2008
|«Манчестер Юнайтед»
|60
Константин Лицин
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