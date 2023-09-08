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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Европе забыли о Роналду: португалец точно не получит «Золотой мяч»

08 Сентября 2023 • 13:00 Комментировать

30 октября 2023 года состоится вручение самой главной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча». На неё претендуют 30 игроков. Среди них Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Хвича Кварацхелия… Нашлось место даже новоиспечённым игрокам АПЛ Андре Онана и Йошко Гвардиолу, но нет пятикратного обладателя награды Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о том, почему португалец оказался вне списка 30 игроков мира, претендующих на звание лучшего футболиста планеты.

30 лет назад не выбрали бы и Месси

Изначально журналисты (а именно они выбирали лучшего игрока до 2006 года) могли отдавать свой голос только европейским футболистам, которые выступают в европейских клубах. Поэтому Пеле или ДиегоМарадона никак не могли стать обладателями «Золотого мяча». В 1995-м правило изменили: теперь престижное звание мог получить любой игрок, но было важно выступать в Европе. Нынешний президент Либерии Джордж Веа и бразилец Роналдо этому изменению правил наверняка были рады. Сегодня голосуют не только журналисты, но и главные тренеры, и капитаны национальных сборных. Их выбор может пасть на любого игрока из любого клуба мира. Если бы правила голосования не менялись, то Месси даже технически не смог бы получить награду в этом году.

Впервые за 19 лет не в номинации

Но кто её точно не получит, так это Криштиану Роналду. Впервые за 19 лет португалец не попал в список из 30 номинантов! На прошедшем чемпионате мира португалец в очередной раз вписал своё имя в историю, став пятым игроком и вторым европейцем в истории, выступавшим на мундиале. Единственный европеец до РоналдуЛотар Маттеус, а среди пяти игроков также есть Лионель Месси. Однако свою роковую ошибку Криштиану совершил как раз в разгар чемпионата мира. Он дал известное интервью Пирсу Моргану, чем поставил крест на своей европейской карьере

Ни один из клубов-грандов в Европе не захотел подписывать Криштиану Роналду после этого интервью. Поэтому португалец положил начало движению на Восток и оказался в Саудовской Аравии. КриштиануРоналду не особо стал церемониться с местными традициями, поэтому в «Аль-Насре» и даже во всей стране начал устанавливать свои правила.

За былые заслуги награду не дают

После переезда в Саудовскую Аравию Роналду, безусловно, положил начало новому витку развития внутреннего чемпионата. Количество звёзд, которые переехали следом за португальцем, это подтверждает. Бесспорно, Криштиану отрабатывает, если уже не отработал, вложения в себя со стороны саудитов. Невероятное внимание и реклама увеличили продажи на телеправа саудовской Про-лиги в семь раз! Да и в игровом плане Роналду выкладывается. После пяти прошедших туров португалец с шестью забитыми мячами является лучшим бомбардиром лиги, а за полгода вместе с «Аль-Насром» сумел выиграть один трофей. Вполне неплохо, но весьма далеко от былых заслуг португальца. Да и свежи ещё в памяти его высказывания. Кроме того, на мундиале, который стал своеобразной лакмусовой бумажкой для выбора номинантов, вылет Португалии в четвертьфинале от Марокко не добавляет вистов Роналду. Отметим, что голкипер марокканской сборной Яссин Буну, выступающий ныне вместе с Криштиану в одной лиге за «Аль-Хиляль», в список 30 номинантов попал.

Криштиану Роналду уже пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Четырежды – будучи игроком мадридского «Реала», один раз – «Манчестер Юнайтед». Но стоило только Криштиану уехать со скандалом из Европы, как его достаточно быстро забыли.

Год
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
2017«Реал» Мадрид120
2016«Реал» Мадрид110
2014«Реал» Мадрид100
2013«Реал» Мадрид100
2008«Манчестер Юнайтед»60

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Хвича Кварацхелия Эрлинг Холанн Яссин Буну Аль-Наср Эр-Рияд
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