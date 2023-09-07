«Аль-Иттихад» через социальные сети объявил о пополнении в составе – команду усилил защитник Луис Фелипе. Об условиях контракта, который подписал 26-летний футболист, пока ничего не сообщается.

В Европе Луис Фелипе выступал с конца лета 2016 года. За это время защитник поиграл за «Лацио», Салернитану» и «Бетис». Теперь Фелипе будет стараться показывать высокий уровень игры в Саудовской Аравии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

Отметим, что «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.