Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Луис Фелипе перешёл в «Аль-Иттихад» официально

07 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать

«Аль-Иттихад» через социальные сети объявил о пополнении в составе – команду усилил защитник Луис Фелипе. Об условиях контракта, который подписал 26-летний футболист, пока ничего не сообщается.

В Европе Луис Фелипе выступал с конца лета 2016 года. За это время защитник поиграл за «Лацио», Салернитану» и «Бетис». Теперь Фелипе будет стараться показывать высокий уровень игры в Саудовской Аравии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

Отметим, что «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттихад Луис Фелипе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Салах и Санчо не отправятся в Саудовскую Аравию
16:56 · Саудовская Аравия
​Луис Фелипе перешёл в «Аль-Иттихад» официально
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» уколол АПЛ из-за жалоб на Саудовскую Аравию
16:47 · Испания. Ла Лига
Романо: Луис Фелипе стал игроком «Аль-Иттихада» слухи
16:37 · Испания. Ла Лига
Модрич: Саудовская Аравия? Я счастлив в «Реале»
16:26 · Саудовская Аравия
Тебас считает, что саудовской лиги неправильный путь развития
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттифак» упомянул Салаха в презентации новичка
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттифак» готовит предложение по аренде Санчо
14:51 · Испания. Ла Лига
Карраско рассказал, ради чего перешёл в «Аль-Шабаб»
13:23 · Саудовская Аравия
Клуб Джеррарда купил Грэя официально
13:17 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ
10:58 · Испания. Ла Лига
Гризманна никогда не привлекала возможность трансфера в Саудовскую Аравию
10:10 · Англия. Премьер-лига
Терри близок к переезду в Саудовскую Аравию 1
08:39 · Португалия. Примейра-лига
Журналистка отреагировала на слова Роналду
07:53 · Португалия. Примейра-лига
Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии
Все новости