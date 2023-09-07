Тебас считает, что саудовской лиги неправильный путь развития

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился комментарием о чемпионате Саудовской Аравии.

«Мне кажется, путь, который выбрала саудовская лига — неправильный. Приглашение великих футболистов не делает лигу великой», — цитирует Тебаса Ole.

Функционер добавил, что есть пример Китая, у которого много денег, но Европа славится благодаря своим захватывающим турнирам.

Минувшим летом в Саудовскую Аравию отправились многие известные игроки: Неймар, Карим Бензема, Калиду Кулибали, Роберто Фирмино и другие. Отметим, что с прошлой зимы за саудовский «Аль-Наср» выступает португальский форвард Криштиану Роналду.