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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб Джеррарда купил Грэя официально

07 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать

Хавбек «Эвертона» Демарай Грэй покинул Английскую премьер-лигу и переехал в чемпионат Саудовской Аравии. 27-летний полузащитник подписал контракт с «Аль-Иттифаком», рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Демарая обойдется саудовскому клубу примерно в десять миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Аль-Иттифаком» будет рассчитано на четыре года.

Стоит отметить, что главным тренером команды является легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард.

Грэй играл за «ирисок» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил шесть мячей и отдал результативный пас.

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Демарай Грэй Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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