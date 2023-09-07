Хавбек «Эвертона» Демарай Грэй покинул Английскую премьер-лигу и переехал в чемпионат Саудовской Аравии. 27-летний полузащитник подписал контракт с «Аль-Иттифаком», рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Демарая обойдется саудовскому клубу примерно в десять миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Аль-Иттифаком» будет рассчитано на четыре года.

Стоит отметить, что главным тренером команды является легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард.

Грэй играл за «ирисок» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил шесть мячей и отдал результативный пас.