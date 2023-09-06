Завершение эпохи: Роналду впервые с 2003 года не попал в номинацию на «Золотой мяч»

В среду был обнародован список футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч» - самую престижную индивидуальную награду. В номинацию не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который с начала года выступает за «Аль-Наср».

Как сообщает портал Goal, Роналду не попал в номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2003 года. Этот момент олицетворяет завершение эпохи.

Что до Лионеля Месси, то он не просто попал в номинацию – аргентинца эксперты считают главным фаворитом на получение награды. Этим летом Месси перебрался в «Интер Майами», подписав контракт до конца 2025 года.

Роналду сделал заявление о соперничестве с Месси