Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, сколько голов хочет забить в текущем сезоне

06 Сентября 2023 • 21:33 Комментировать

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей результативности.

«Наверное, люди привыкли к большому количеству забитых мячей. Я и сам привык к этому, потому что всегда задирал высокую планку. Я хочу продолжать в том же духе. Считаю, что в новом сезоне смогу забить больше 17 мячей», — приводит слова Роналду Sapo.

Футболист добавил, что главную роль в этом плане играет подготовка к сезону, которая минувшим летом прошла у него на самом высоком уровне.

В текущем сезоне 38-летний Роналду забил уже шесть голов и стал автором пяти результативных передач в пяти матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
21:33 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, сколько голов хочет забить в текущем сезоне
21:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Хендерсон очень любит «Ливерпуль», но ему, возможно, был нужен новый вызов»
19:18 · Испания. Ла Лига
Гризманн не покинет «Атлетико»
19:07 · Саудовская Аравия
Один из лидеров сборной Марокко стал одноклубником Карраско официально
14:05 · Англия. Премьер-лига
Демарай Грэй в ближайшее время перейдёт в «Аль-Иттифак»
12:38 · Испания. Ла Лига
36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию
10:32 · Саудовская Аравия
Якин: «Неймар мне уже не так интересен»
10:26 · Саудовская Аравия
Экс-тренер «Спартака» Якин объяснил, почему отказался работать в Саудовской Аравии
08:24 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Ньюкасла» может уехать в Саудовскую Аравию
08:13 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» нацелился на защитника из Ла Лиги
07:49 · Испания. Ла Лига
Яссин Буну назвал причину срыва трансфера в «Реал»
05 Сентября
10:57 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Я перебрался в Саудовскую Аравию не ради денег» 2
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не продал Салаха за 170 миллионов евро 2
08:44 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Малком – большая потеря для «Зенита»
07:58 · Чемпионат мира 2026
Роналду соврал, отвечая на вопрос о сборной Португалии 2
Все новости