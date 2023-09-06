Роналду рассказал, сколько голов хочет забить в текущем сезоне

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей результативности.

«Наверное, люди привыкли к большому количеству забитых мячей. Я и сам привык к этому, потому что всегда задирал высокую планку. Я хочу продолжать в том же духе. Считаю, что в новом сезоне смогу забить больше 17 мячей», — приводит слова Роналду Sapo.

Футболист добавил, что главную роль в этом плане играет подготовка к сезону, которая минувшим летом прошла у него на самом высоком уровне.

В текущем сезоне 38-летний Роналду забил уже шесть голов и стал автором пяти результативных передач в пяти матчах во всех турнирах.