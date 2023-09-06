Центральный защитник сборной Марокко Ромен Саисс перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, в котором будет защищать цвета местного клуба «Аль-Шабаб». Об этом вещает официальный сайт его новой команды.

В саудовский клуб марокканец перешёл в рамках аренды до конца текущего сезона. Его действующим клубом является катарский «Аль-Садд», в коллектив из соседней арабской страны он перебрался минувшим летом. Ранее 33-летний Саисс был игроком стамбульского «Бешикташа», «Вулверхэмптона», французских «Клермона», «Гавра» и «Анже».

Напомним, что в сентябре ряды «Аль-Шабаба» пополнил знаменитый бельгийский игрок Янник Карраско.

После пяти туров чемпионата страны «Аль-Шабаб» идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. У клуба два очка и ни одной победы.