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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Один из лидеров сборной Марокко стал одноклубником Карраско официально

06 Сентября 2023 • 19:07 Комментировать

Центральный защитник сборной Марокко Ромен Саисс перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, в котором будет защищать цвета местного клуба «Аль-Шабаб». Об этом вещает официальный сайт его новой команды.

В саудовский клуб марокканец перешёл в рамках аренды до конца текущего сезона. Его действующим клубом является катарский «Аль-Садд», в коллектив из соседней арабской страны он перебрался минувшим летом. Ранее 33-летний Саисс был игроком стамбульского «Бешикташа», «Вулверхэмптона», французских «Клермона», «Гавра» и «Анже».

Напомним, что в сентябре ряды «Аль-Шабаба» пополнил знаменитый бельгийский игрок Янник Карраско.

После пяти туров чемпионата страны «Аль-Шабаб» идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. У клуба два очка и ни одной победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Садд Сборная Марокко Аль-Шабаб Ромен Саисс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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