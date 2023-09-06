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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Якин: «Неймар мне уже не так интересен»

06 Сентября 2023 • 10:32 Комментировать

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался об отказе тренировать бразильского нападающего Неймара, ныне выступающего за «Аль-Хиляль». Саудовский клуб приглашал специалиста на работу, однако наставник отверг предложение.

«Тренировать Неймара? Да, это заманчиво, но сейчас он мне не так интересен. У меня есть игроки в сборной, с которыми мне нравится работать. Неймар – классный футболист, ты испытываешь удовольствие, наблюдая за его игрой. Но мне не нужно тренировать его, чтобы видеть это», - цитирует Мурата Sport1.

Якин занимает пост наставника национальной команды Швейцарии с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Неймар Мурат Якин Аль-Хиляль
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